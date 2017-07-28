Makedonya Cumhuriyeti Meclisi bugün yaklaşım bir hafta önce ara verdiği Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasıyla ilgili oturumu devam ettirecek. Yaklaşık 10 gün önce başlayan görevden alma süreci araya bütçe değişikliği tartışmalarının girmesiyle bugüne ertelenmişti.
İktidar milletvekilleri Zvrlevski’nin çalışmalarını eleştirip görevden alınmasını isterken, muhalefet milletvekilleri ise Zvrlevski’ye destek verip çalışmalarını olumlu yönde değerlendiriyor.
Başsavcı Marko Zvrelevski’nin görevden alınması teklifi Makedonya Hükümeti tarafından Meclise sunulmuştu.
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