Makedonya meclisi, Başsavcı Mark Zvrlevski’nin görevden alınması için yapılan altıncı oturumun on ikinci devamı için bugün yeniden toplanacak.

İktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında sert tartışmalara neden olan konunun ne zaman oylamaya sunulacağı ise bilinmiyor. VMRO-DPMNE milletvekilleri sınırsız cevap hakkını kullanarak süreci uzatırken, SDSM ve BDİ bu hafta sonuna kadar oylamaya geçilmesini istiyor.

Tartışmanın kaynağı yerel seçimlerin ilan edilmesiyle birlikte Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasının yasalara uygun olup olmadığı.

Muhalefet partisi VMRO-DPMNE, seçim yasasının 8 maddesi birinci fıkrasında yer alan “yerel seçimlerin yapılmasına kadar devlet kurumlarına yeni memur alınıp işten çıkartılmayacağı”nı öne sürerek Zvrlevski’nin görevden alınmasına karşı çıkıyor.

Buna karşın, Meclis Başkanı Talat Caferi ise bu maddenin yürütme için geçerli olduğunu ve yasama organı olan meclisi bağlamadığını belirtiyor. SDSM ve BDİ milletvekilleri Zvrlevski’nin görevden alınmasını destekliyor.