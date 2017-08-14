Makedonya meclisi, bugün altıncı oturumun onuncu devamı için toplanacak. Gündemde Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınması bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan tartışmalarda bu konu mecliste tansiyonun artmasına neden oldu.

Tartışmanın kaynağı yerel seçimlerin ilan edilmesiyle birlikte Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasının yasalara uygun olup olmadığı.

Muhalefet partisi VMRO-DPMNE, seçim yasasının 8 maddesi birinci fıkrasında yer alan “yerel seçimlerin yapılmasına kadar devlet kurumlarına yeni memur alınıp işten çıkartılmayacağı”nı öne sürerek Zvrlevski’nin görevden alınmasına karşı çıkıyor.

Buna karşın, Meclis Başkanı Talat Caferi ise bu maddenin yürütme için geçerli olduğunu ve yasama organı olan meclisi bağlamadığını belirtiyor. SDSM ve BDİ milletvekilleri Zvrlevski’nin görevden alınmasını destekliyor.