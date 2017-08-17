Makedonya meclisinde, Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasıyla ilgili madde tartışmaları sona erdi ve bugün oylamaya geçilmesi öngörülüyor.

Altıncı oturumun başlangıcında tartışılmaya başlayan konu hakkında, 12 devam toplantısı yapıldı. İktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında tansiyonun oldukça yükselmesine neden olan Zvrlevski’nin görevden alınmasıyla ilgili madde, bugün oylamaya sunulacak.

VMRO-DPMNE milletvekili İliya Dimovski, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun gönderdiği cevap metnini okudu ve seçim sürecinde Başsavcının görevden alınmasının yasalara aykırı olduğunu söyledi. Dimovski, bu nedenle yapılacak oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

Meclis Başkanı Talat Caferi ise meclisin en yüksek yasama kurumu olduğunu ve kendi bünyesinde kurulan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun, meclisin çalışmalarını denetleme veya görüş bildirme yetkisi olmadığını söyledi.