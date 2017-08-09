Makedonya meclisinde Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasıyla ilgili oturum bugün devam edecek.

İktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında büyük tartışmalara neden olan gündem maddesi hakkında bir türlü uzlaşmaya varılamıyor.

Muhalefetteki VMRO-DPMNE, Zvrlevski’nin görevden alınmasını engellemek için Devlet Yolsuzluğu Önleme Komisyonuna başvurdu. Yerel seçimlerin ilan edilip, yasaya göre yerel seçimlerin yapılmasına kadar devlet kurumlarına yeni memur alınıp işten çıkartılmayacağına dayanan VMRO-DPMNE, komisyondan gelecek kararı bekliyor. Ancak komisyonun tatilde olduğu göz önüne alınınca ne zaman cevap geleceği henüz bilinmiyor.

Meclis Başkanı Talat Caferi ve SDSM milletvekilleri ise komisyonun meclis tarafından kurulduğunu ve kendi yetkileri için bu kuruma danışmanın mantıksız olduğunu belirtti.

Hükümet, Zvrlevski’nin görevini yasalara aykırı şekilde yaptığı gerekçesiyle alınmasını istiyor. VMRO-DPMNE ise Zvrlevski’nin başarılı bir çalışma örneği göstermesi nedeniyle görevde kalmasında ısrar ediyor.