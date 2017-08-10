Makedonya meclisinde dün gündem maddesi olarak tartışılan Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınması tansiyonu yükseltti.

Meclis Başkanı Talat Caferi, VMRO-DPMNE milletvekili Anotnio Miloşoski’nin kürsüden alınması için güvenliğe talimat verdi ancak milletvekilleri Miloşoski’nin etrafında etten çember oluşturarak buna engel oldu.

Verilen aranın ardından bitmek bilmeyen tartışma ve cevaplar devam etti. Genelde 18.00’de sona eren meclis çalışmaları 21.30’a kadar uzatıldı. Caferi, oturumun devamının Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Yasaya Uygunluğu Tartışılıyor

Meclisteki tartışmaların ana nedeni ise yerel seçimlerin ilan edilmesiyle birlikte Başsavcı Marko Zvrlevski’nin görevden alınmasının yasalara uygun olup olmadığı. Muhalefet partisi VMRO-DPMNE, seçim yasasının 8 maddesi birinci fıkrasında yer alan “yerel seçimlerin yapılmasına kadar devlet kurumlarına yeni memur alınıp işten çıkartılmayacağı”nı öne sürerek Zvrlevski’nin görevden alınmasına karşı çıkıyor.

Buna karşın, Meclis Başkanı Talat Caferi ise bu maddenin yürütme için geçerli olduğunu ve yasama organı olan meclisi bağlamadığını belirtiyor. SDSM ve BDİ milletvekilleri Zvrlevski’nin görevden alınmasını destekliyor.