Makedonya meclisi, dün 64 evet oyuyla Başsavcı MArko Zvrlevski’nin görevden alınmasına onay verdi. VMRO-DPMNE milletvekilleri oylamadan önce oturumu terk ederken, Besa ve PDŞ’den birer milletvekili de görevden alınmaya evet oyu kullandı.

12 gündür devam eden tartışmalar meclisten birçok kez tansiyonu yükseltti. Dün de devam eden tartışmalarda, VMRO-DPMNE milletvekilleri başta Başsavcı olmak üzere seçimlerin ilan edilmesinin ardından görevden alınma ve atamalar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Yeni Başsavcının seçimlerden sonra göreve başlayacağı konuşulurken, bu döneme kadar görevi Hakimler ve Savcılar Konseyinin belirleyeceği Zvrlevski’nin yardımcılarından biri yapması bekleniyor.

Başsavcı Seçimi Süreci

Makedonya meclisi, hükümetin talebiyle yeni başsavcı için ilan açıyor. 15 gün süren başvuru süresi ilanın resmi gazetede yayınlanmasıyla başlıyor. Başvurular sona erdikten sonra hükümet adayların isimlerini Hakimler ve Savcılar Konseyine gönderiyor. Konsey, 15 gün içerisinde adaylar hakkında olumlu veya olumsuz görüş bildiriyor.

Birden fazla olumlu görüş olsa bile hükümet sadece birini başsavcı adayı olarak meclisin onayına sunuyor. Eğer konsey 15 gün içerisinde görüş bildirmezse ek 15 günlük süre veriliyor ve görüş gelmemesi halinde otomatik olarak olumlu olarak değerlendiriliyor. Konseyin adaylardan hiçbirine olumlu görüş bildirmemesi halinde ilan yenileniyor.