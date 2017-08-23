



Sırbistan’ın Makedonya’daki Büyükelçiliğinden diplomatlarını geri çekmesiyle Üsküp ve Belgrat arasında başlayan kriz hakkında bugün Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç arasında telefon görüşmesi yapılması bekleniyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan açıklamada Vuçiç ile Zaev arasında öngörülenin telefon görüşmesinin bugün saat 12.00’da yapılacak.

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç de yaşanan kriz konusunda Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Önümüzdeki günlerde Arnavutluk’ta yapılacak Başbakanlar düzeyindeki toplantıda Sırbistan Başbakanı Ana Bernabiç ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’in bir araya gelerek Üsküp ve Belgrat arasında yaşanan bu krizin masaya yatırılması da planlanıyor.