



Makedonya Başbakanı Zoran Zaev mevkidaşı Netanyahu’nun daveti üzerine İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Başbakan Zaev’e ise hükümet heyeti eşlik ediyor.

Zaev ve beraberindeki heyet bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun vereceği çalışma yemeğine katılacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Zaev İsrail Ana muhalefet lideri İsak Hercog ile de bir araya gelecek.

Zaev dün İsrail Cumhurbaşkanı Rueven Rivlin ile bir araya geldi. Zaev ile Ruvlin arasında gerçekleşen görüşmede Makedonya ve İsrail arasındaki ilişkilere ivme kazandırılması konusuı masaya yatırıldığı açıklandı.

Zaev ayrıca dün düzenlenen Makedonya-İsrail İş Forumunda da işadamlarına seslendi. Zaev yaptığı konuşmada Makedonya’daki yatırım olanaklarını tanıttı.