



Resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere İsrail’de bulunan Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede bölgesel güvenlikten iki ülke arasındaki ilişkilere kadar birçok konu ele alındı.

Kudüs’te gerçekleşen ikili görüşmenin ardından Netanyahu ve Zaev basının karşısına geçti.

Ortak basın toplantısı düzenleyen ikili Makedonya ve İsrail’in dünya barışından yana olduklarını, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaları hızlandırılacağını ifade etti.

Netanyahu açıklamasında, “Daha iyi bir geleceğe bakıyoruz. İnsanlarımız ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda işbirliği yapacağımız alanlar arıyoruz. Geleceğin güvenini sağlamayı geçmişten öğrendik. İsrail teknoloji açısından gelişmiş bir ülkedir ve Makedonya’ya her türlü desteği sunacaktır” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamasında ayrıca Makedonya’ya Avrupa bütünleşme sürecinde de destek vereceğini duyurdu.

Başbakan Zoran Zaev açıklamasında Makedonya ve İsrail’in dost ülke oldukları ve aralarında hiçbir sorun olmadığını vurguladı.

Zaev, “Bizim de üye olmayı amaçladığımız NATO üzerinden de işbirliğimizi sürdüreceğimizi inanıyorum. Çünkü radikalizm ve aşırıcılık İsrail’de ve bu bölgede olduğu gibi Makedonya’da ve BATI Balkanlar’da da tehdit içeriyor. Güvenlik ve Savunma konusunda işbirliğimiz mevcut ve bu işbirliği güçlendirmek gerekiyor” dedi.

Başbakan Zaev, İsrail ziyaretini ana muhalefet lideri İsak Hercog ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tamamladı.