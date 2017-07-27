Başbakan Zoran Zaev, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Adalet Bakanı Bilen Saliyi, Eğitim ve Bilim Bakanı Renata Treneska Deskoska ve Kültür Bakanı Robert Alagyozovski’nin eşlik ettiği toplantıda İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi ve heyetini makamında kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, misafirlerin yeni hükümetin tüm dinlerden vatandaşlara çıkar sağlayacak reform sürecini desteklediklerini ifade ettikleri açıklandı.

Toplantıda, İslam Birliğinin karşılaştığı sorunlar etraflıca ele alındı ve aynılarının çözümü için yasalar çerçevesinde neler yapılabileceği konuşuldu.

İslam Birliği heyeti, tarihi eserlere ilgisizlik, kuruma ait mülkiyetin geri verilmemesi, eğitim ve mali kaynaklardaki sıkıntıları dile getirerek bu sorunların çözümü temennilerinde bulundu.

Görüşmede, Dini Birlikler Komisyonuna uzman isimlerin seçilmesi gerektiği de vurgulandı.