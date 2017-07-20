



Batı Balkan Ülkeleri Zirvesinin düzenlendiği İtalya’nın Trieste şehrinde Başbakan Zoran Zaev ikili temaslarını sürdürdü. Başbakan Zaev bu kez İngiltere’nin Türk kökenli Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Makedonya Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Johnson’un Makedonya’da yeni hükümete açık ve büyük destek vereceklerini ifade ettiği belirtildi. Johnson’un ayrıca Makedonya’nın doğru yolda olduğunun da altını çizdiği ve Büyük Britanya olarak NATO ve AB yolunda her türlü desteği sağlayacaklarını kaydettiği öğrenildi.

Başbakan Zaev ile Boris Johnson arasında gerçekleşen görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişiler de masaya yatırıldı.