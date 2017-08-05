Bakanlar Kurulunun dün kabul ettiği “Dillerin Kullanımı Yasası” bugün Başbakan Zoran Zaev ve kabine üyeleri tarafından Ohri’de bilgi verildi.

Yasayla birlikte Makedonya’daki tüm toplumların dillerinin kullanımı noktasında ilerlemeler kaydedileceğini belirten Zaev, hükümet olarak vatandaşların günlük hayatını ve kurumlarla iletişimini kolaylaştırmak amacıyla bu adımı attıklarını söyledi.

Zaev, “Bu yasanın vaadini ‘Tüm vatandaşlar için tek toplum’ konseptimizle vermiştik. Halkın desteğini aldık ve yasanın onaylanmasıyla birlikte hiçbir şeyden kaçmadığımızı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yasayla birlikte Türkçe, Sırpça, Romanca, Ulahça ve Boşnakça’nın resmi dil olduğu belediyelerde kullanımının garanti altına alındığını belirten Zaev, ülke genelinde nüfusunda %20’sinden fazlasını oluşturan toplumların dillerinin de genişletileceğini sözlerine ekledi.

Hükümetin hazırladığı yasayla Arnavutçanın ülke genelinde resmi dil olmasının önü açılacak.

Yerel yönetimlere bakıldığında Merkez Jupa ve Plasnitsa gibi Türk belediyelerinin yanı sıra Türkçe, Gostivar, Mavrova-Rostuşa, Çayır, Studeniçan ve Kırçova’da da resmi dil durumunda.

Yasa değişikliği, meclisten onay alması halinde Avrupa Konseyinin yasal analiz organı Venedik Komisyonuna incelenmesi için gönderilecek.

Ana muhalefet VMRO-DPMNE, “Dillerin Kullanımı Yasası”nı anayasaya aykırı olarak nitelendirdi.