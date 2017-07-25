Azerbaycan’ın Ankara’da mukim Üsküp Büyükelçisi Faig Nusrat Baghirov, Makedonya temasları kapsamında bugün Başbakan Zoran Zaev’le bir araya geldi.

Görüşmenin içeriği hakkında Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işbirliği yapılabilecek konuların gündeme geldiği kaydedildi.

Azerbaycan Başbakanının tebrik mesajını Başbakan Zaev’e ileten Büyükelçi Baghirov’un, Makedonya’daki değişimlerden hayran olduğunu ve ülkenin geliştiğini söylediği belirtildi.

Baghirov’un, Azerbaycan’da çok sayıda işadamının Makedonya’yı iyi bir yatırım ülkesi olarak gördüğü ve ticari alanda işbirliğinin geliştirilmesini ümit ettiği vurgulandı.



Başbakan Zaev’in ise Azerbaycan’la var olan iyi ilişkilerden memnun olduğu, özellikle ticaret, ekonomi, enerji ve turizmde gelişmesi gerektiğine dair ifadelerde bulunduğu açıklandı.

Makedonya’nın yeni hükümetinin AB ve NATO’yla bütünleşme yolunda halka iyi bir yaşam sunmak istediğini söyleyen Zaev’in, “İnsanlarımıza ve ülkemize yeni bir persfektiv kazandıracak dostluk köprülerinin kurulmasını amaçlıyoruz” ifadelerine yer verildi.