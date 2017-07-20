



Batı Balkan Ülkeleri Liderleri Zirvesine katılmak üzere İtalya’nın Trieste şehrine giden Başbakan Zoran Zaev orada Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Görüşmede Merkel’in Makedonya’daki yeni hükümete reform süreci ve AB üyeliği yolunda destek vereceğini açıkladığı öğrenildi.

Zaev ise görüşmede yeni hükümetin reform sürecini kararlıkla sürdüreceğini ve halka daha kaliteli yaşam sunmak için Makedonya’yı AB yolunda ilerleteceğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Almanya ile Makedonya arasındaki iki ilişkiler de masaya yatırıldı.