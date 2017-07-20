Makedonya Başbakanı Zoran Zaev dün akşam ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Zaev’i yeni görevi için tebrik ettiğini ve Makedonya’ya reform ile Avrupa Atlantik sürecinde destek olacaklarını belirttiği ifade edildi. Pence bu açıklama resmi Twitter hesabından da paylaştı.

Açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump adına Başkan Yardımcısı Mike Pence, Zoran Zaev’i başbakanlık görevi için tebrik etti. Başkan Yardımcısı Pence ayrıca Makedonya’ya Avrupa Atlantik sürecinde verilen desteğin altını çizerek, Zaev’ reform yolunda ilerlemesi için teşvik mesajı iletti. Pence ayrıca 2 Ağustos’ta Podgorica’da gerçekleşecek liderler zirvesinde Zaev ve diğer bölge liderleriyle görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini iletti” şeklinde ifadeler yer alıyor.