



Makedonya Başbakanı Zoran Zaev bugün bütçe önerisi ile ilgili Başbakan Yardımcısı Koço Anguşev ve Maliye Bakanı Dragan Tevdovski ile basın toplantısı düzenledi. Zaev, 2018 bütçe önerisinin devlet paralarını idareli ve etkili bir şekilde yönetme garantisi verdiğini söyledi.

Zaev 2018 bütçe önerisinin hazırlanma sürecinde aleni tartışmalarda sunulan tavsiyelerin göz önünde bulundurulduğu ve bütçenin paraları halka yönlendirecek şekilde oluşturulmasına dikkat edildiğini vurguladı.

Bütçe önerisi devletin temel fonksiyonu olan maaş, emekli maaş ve sosyal transferlerin gerçekleşmesini sağlayacak. Bu bütçe halk ve mali istikrar içindir. Bu bütçe önerisi aynı zam anda ekonominin hareketlenmesini de sağlayacaktır” dedi

Bütçe önerisi dün bakanlar kurulunda onaylanmış Meclise sunulmuştu.