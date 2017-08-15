Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani, bugün iş kahvaltısında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Sırbistan büyükelçileriyle bir araya geldi.

AB’nin genişleme stratejisi, iyi komşuluk ilişkileri, Berlin süreci ve buna bağlı olarak bölgesel işbirliğinin arttırılması, İPA fonlarından faydalanılması ve uluslararası işbirliği gibi konular masaya yatırıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Osmani, kendi inisiyatifiyle bu iş kahvaltısının yapıldığını söyledi. Osmani, bundan sonraki süreçte belli aralıkla Batı Balkan ülkelerinin büyükelçileriyle istişare toplantılarının gerçekleştirileceğini de vurguladı.



Yeni hükümetin isim sorunun çözümü için büyük emek harcadığını kaydeden Osmani, bugün Berlin’e, ay sonuna kadar da Atina’ya yapacağı ziyaretlerde ana gündem maddesinin isim sorununun çözümü olduğunu belirtti.

Bulgaristan’ın 1 Ocak’ta başlayacak olan AB Dönem Başkanlığının büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Osmani, komşu ülkenin Dışişleri Bakanıyla yaptıkları görüşmede Makedonya’nın öncelikleri ve reform sürecinin tanıtabileceği Makedonya’nın dost ülkeleri ile AB büyükelçilerinin katılımıyla bir toplantı yapılmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.