



Makedonya Hükümetinin ekonomi alanıyla ilgilenen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Koço Anguşev, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil ve Yerli Şirketlerin Yatırımlarından Sorumlu Devlet Bakanı Zoran Şapuriç ortak basın toplantısı düzenledi.

Anguşev konuşmasında yeni hükümetin ekonomik politikasını üç ana sütunda inşa edeceklerini ifade ederek bunların yerli ve yabancı gözetmeksizin yatırımcılara, altyapı ve enerjinin gelişimine destek vereceklerini altını çizdi.



Yabancı yatırımcılara dikkat çekmedikleri yönündeki suçlamaları reddeden Anguşev, yaptığı açıklamada yeni hükümetin yabancı yatırımcılara da yerli yatırımcılara da yeterli derecede ilgi gösterdiklerini hükümetin bu yüz günlük sürecinde 200’ün üzerinde şirket temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Anguşev hükümet olarak gaz boru hatları altyapılarına da ayrı önem vereceklerini ifade etti.