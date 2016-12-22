



Makedonya Başbakanı Emil Dimitriev, 21 Türkçe Eğitim günü nedeniyle Makedonya’da yaşayan Türklerin milli bayramlarını kutladı.

Dimitriev yayınladığı mesajda, “Makedonya’da yaşayan Türklerin bu günü bayram olarak kutlaması, ülkemizin çok etnikli yapısının bir özelliği olan eşitlik ve kültürel farklılıkları koruma üzerine ortaklaşa mücadele vererek bir toplum inşa ettiğimizin bir göstergesidir. Hoşgörü ve karşılıklı saygının olduğu bir ülke olan Makedonya Cumhuriyetinde her yıl farklılıklardan ve adetlerden oluşan bayramları kutluyoruz. Bu ülkemizin zenginliğidir.” İfadeleri yer alıyor.

Mesajda ayrıca, “Siz, Makedonya’da yaşayan Türkler, ülkemizin gelişimine ve dost Türkiye ile dostane, anlayışlı, diyalog ve destek üzerine kurulmuş ilişkilerimizde büyük katkı sağlıyorsunuz. Sizlere teşekkürlerimi sunarken, Refah ve güçlü ekonomili bir Makedonya inşa ederken katkılarınızı sunmanızı bekliyorum.” Sözlerini ifade etti.

Başbakan Emil Dimitriev, 21 Aralık Türkçe eğitim bayramı ile birlikte Türk toplumunun yeni 2017 yılının sağlık, bereket ve şans getirmesini dileyerek tebriklerini sundu.