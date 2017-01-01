Dimitriev mesajında "İstanbul'da yaşanan terör saldırısı haberini derin bir üzüntü içerisinde almış bulunmaktayız. Bu hain saldırıyı kınıyor, başsağlığı dileklerimizi hayatını kaybedenlerin ailelerine ulaştırmanızı rica ediyoruz. Makedonya vatandaşları, bu zor günlerde Türk halkının yanındadır." ifadelerine yer verdi.
Başbakan Dimitriev, Makedonya ve Türkiye devletlerinin terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında olacağını da vurguladı.
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