



Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım Moldova ziyareti kapsamında başkent Kişinev ve Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) projelerinin açılışlarını gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda, açılışlarda ve anlaşmalarda bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Moldova’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, TİKA tarafından başkent Kişinev’de tadilat ve donanım desteğinde bulunulan, yılda 15.000 çocuğa hizmet veren Kişinev Anne Çocuk Sağlığı Koruma Enstitüsü Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını Moldova Başbakanı Pavel Filip ile birlikte gerçekleştirdi.

Açılışa, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmed Mehdi Eker, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, Moldova Sağlık Bakanı Rucsanda Glavan, hastane yöneticileri, çalışanları ve TİKA yetkilileri katıldı.

Moldova Başbakanı Filip, açılış konuşmasında TİKA’nın Moldova’da çok önemli projeler gerçekleştirdiğinin altını çizerek, “Anne Çocuk Sağlığı Rehabilitasyon Merkezi’nin finansmanı dostumuz Türkiye tarafından TİKA aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Moldova halkı adına Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA’ya bu proje için teşekkür ediyorum” dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında “TİKA, Moldova’da 24 yıl içinde eğitim, sağlık, kapasite geliştirme, alt yapı gibi birçok alanda çok sayıda proje hayata geçirmiştir” ifadelerinde bulunarak TİKA marifeti ile sosyal sorumluluk içeren projeler yapmak gayretinde olduklarını belirtti. Başbakan Yıldırım, Rehabilitasyon Merkezi içinde sağlık üniteleri, terapi havuzu, fizyoterapi salonu ve diğer alanlarda inceleme ziyaretinde bulunduktan sonra bu projenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Başbakan Yıldırım, merkezde tedavi gören çocuklara, hediye dağıtımı gerçekleştirerek, IV. Dünya Gökoğuz Kongresi’ne katılmak üzere Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’ne hareket etti.

Başbakan Yıldırım Tarafından TİKA’nın İnşa Ettiği Konutların Tapuları 15 Aileye Teslim Edildi

Başbakan Binali Yıldırım, Komrat Kültür Merkezi'nde düzenlenen IV. Dünya Gökoğuz Kongresi'nde konuştu. Moldova'nın bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından 1992 yılında TİKA temsilciliğini burada açtıklarını belirten Başbakan Yıldırım, aradan geçen çeyrek asırda Moldova yönetimiyle birlikte Gökoğuz Yeri'nin kalkınması, Gökoğuz Yeri halkının refahının artırılması için birlikte gayret gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Gökoğuz Yeri'ne en fazla destek olan, kalkınma yardımı sağlayan ülkelerden biri olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, "Kardeşlerimizin nerede, ne zaman ihtiyaçları olursa biz her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Yıldırım, geçen yıl 13 Haziran'da Çadır'da meydana gelen sel felaketinden hemen sonra harekete geçtiklerini ve evleri yıkılan 15 aileye konut yaptıklarını, afetin tekrar etmemesi için de dere yatağının ıslahının gerçekleştirildiğini anlattı. Kongaz Süleyman Demirel Türk Lisesinin 1999'dan bu yana Türk ve Moldovalı öğretmenleriyle eğitim öğretim verdiğini, şimdiye kadar okuldan 350 öğrencinin mezun olduğunu bildiren Başbakan Yıldırım, olmayan yerlere sağlık tesisi, kreş yapımı ve mevcutların yenilenmesi çalışmalarını sürdürdüklerini, Vulcaneşti'nin su sorununu gidermek için bir proje hazırlattıklarını, bu yıl içinde Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşaatını başlatmış olacaklarını anlattı. Yıldırım, şöyle devam etti: "Bütün bunlar sizlerin eseri, bütün bunlar Moldova ve Türk hükümetlerinin, devletlerinin ortak çabalarının sonucudur. Sizler işleteceksiniz, kendi öğretmenlerinizle, kendi öğrencilerinizle, modern imkanlarla kaliteli bir eğitim alacaksınız, ana dilinizi ihya edeceksiniz. Tüm bu yapılanların şüphesiz önemli bir sebebi var. Bu, burada yaşayan, Gökoğuz Yeri'ndeki soydaşlarımızın kendi dil ve kültür değerlerini yaşatması ve aynı zamanda kalkınan, büyüyen, gelişen Moldova'nın bir parçası olarak geleceğe emin adımlarla yürümesi içindir."

Başbakan Yıldırım konuşmasını "Dünya Gagavuz Kongresi'nde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, size ve tüm Moldova halkına, 80 milyon Türk vatandaşının selam ve sevgilerini iletiyorum." İfadelerinde bulunarak tamamladı.

Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah, TİKA’nın bölgedeki projeleri ve özellikle 15 selzede aileye desteği için Başbakan Yıldırım ve TİKA’ya teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Moldova Başbakanı Pavel Filip ve Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah, bölgede yaşanan sel felaketinde evleri yıkılanlara TİKA tarafından yapılan yeni evlerinin tapularını verdi.