



Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün akşam Barselona şehrinde gerçekleşen terör saldırısında bir Makedonya vatandaşının olay yerinin yakınında bulunduğu ve yaralandığı belirtildi.

Yaralanın hayati tehlikede olmadığı sadece ayağında hafif kırıklar meydana geldiği öğrenildi.