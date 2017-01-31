



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Sırbistan'a resmi çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında resmi temaslarda bulunan Çipras Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak bası toplantısı düzenledi.

"Balkanların geleceği sadece uluslararası hukuk, karşılıklı saygı, diyalog ve işbirliği temeli üzerine inşa edilebilir." sözlerini ifade eden Çipras, Sırbistan Başbakanı Vuçiç ile düzenledikleri ortak basın toplantısında bölgedeki istikrarın sağlanması için Sırbistan'ın önemli rol oynadığını ifade etti.

Çipras, "Bölgede barış ve istikrar, Kosova sorununa bulunacak ortak kabul edilebilir çözümlerle sağlanabilir." dedi. Çipras ayrıca Yunanistan'ın AB yolunda Sırbisatan'a tam destek verdiğini belirtti.

Basın toplantısında konuşan Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, önümüzdeki aylarda Selanik'te iki ülke arasında ortak bakanlar kurulu toplantısı yapılacağını duyurdu.

Vuçiç, açıklamasında Sırbistan ile Yunanistan arasındaki büyük dostluğu görüştüklerini ifade etti. Açıklamasının devamında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 380 milyon Euro olduğunu ve rakamı arttırma peşinde olduklarını dile getirdi.

Sırbistan vatandaşları turizm konusunda tercihlerinin Yunanistan olduğunu ifade eden Vuçiç, 2015 yılına kıyasen 2016 yılında turizm rakamlarında ciddi artış gözüktüğünü de kaydetti.