ABD-Adriyatik Sözleşmesi (A5) grubuna üye ülkelerin Genelkurmay Başkanları, bugün Üsküp’te düzenlenecek 21. konferansta bir araya gelecek.

20 kadar generalin katılması beklenen konferansın açılışını Cumhurbaşkanı İvanov yapacak.

Konferansta, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve NATO’yla bütünleşme süreci gibi konular ela alınacak.

Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Metodiya Veliçkovski, ABD 3'üncü Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Timothy Ray, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardil Kolçaku, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Anto Yeleç, Karadağ Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İliya Dakoviç ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Amiral Robert Hranj konferansta yer alacak isimlerin başında geliyor.

2002 yılında dönemin Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski’nin girişimiyle başlatılan Adriyatkik Sözleşmesi, NATO bünyesinde ertesi yıl faaliyete geçti. ABD’nin himayesinde Makedonya, Hırvatistan ve Arnavutluk grubun ilk üyeleri oldu. 2009 yılında Adriyatik Grubuna Karadağ ve Bosna Hersek de dahil edildi.