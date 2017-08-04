Son birkaç haftadır orman yangınlarıyla mücadele eden Makedonya, bu alanda komşu ülkelerden gelen destekle bir nebze olsun rahatladı.

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, orman yangınlarında yardımını esirgemeyen Türkiye’ye teşekkür edildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Makedonya hükümeti, Türkiye ve Bulgaristan Cumhuriyetlerinin orman yangınlarıyla mücadelede gönderdiği yardıma büyük teşekkürlerini sundu. Aynı zamanda kurumların, yangınların söndürülmesi veya kontrol altına alınmasına kadar sahada kalacağı kaydedildi” ifadelerine yer verildi.

Kurtarma ve Koruma Ajansı Müdürü Şaban Saliu da orman yangınlarını söndürme çalışmaları hakkında Bakanlar Kuruluna rapor verdi.