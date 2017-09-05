Makedonya Cumhuriyeti bakanlar Kurulu bugün toplanıyor. Birçok konunun tartışılacağı bakanlar kurulunda önemli noktalar arasında Türkiye İçişleri Bakanlığının sunduğu eğitim desteği de yer alıyor.
Bakanlar Kurulunun gündemindeki 20’nin üzerinde noktanın arasında Makedonya ile Türkiye İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliği kapsamında Ankara’da Anıttepe Polis Kampusuna Makedonyalı öğrencilerin gönderilme süreci de gündeme gelecek.
Bakanlar Kurulu’nun bugün saat 12.00’da yapılması öngörülüyor.
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