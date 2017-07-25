Bakanlar Kurulu, bugün düzenleyeceği oturumda devlete bağlı kurumlar ve şirketlerin Denetleme ile Yönetim Kurulu üyelerinin atamasına başlayacak. Atamaların tamamlanmasının ardından devlet kurumlarının yeni müdürleri yine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Bakanlar Kurulu daha önceki toplantılarında bir günde 1500 denetleme ve yönetim kurulu üyesini görevden almıştı. Buna gerekçe olarak denetleme ve yönetim kurulu üyelerinin, kurum müdürleriyle görevden alınmaları halinde yüksek tazminat almalarını sağlayacak sözleşme imzalamasına izin verilmesi gösterilmişti.

1500 üyenin atanması göz önüne alındığında sürecin tamamlanmasının günler alabileceği konuşuluyor.