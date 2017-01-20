Makedonya Savunma Bakanı Zoran Yolevski, bugün ABD'de seçilen yeni Başkan Donald Trump'ın Washington'daki yemin törenine katılacak.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yolevski'nin Pazartesi gününden ABD'ye resmi çalışma ziyareti gerçekleştireceği de belirtildi. Yolevski ABD ziyareti çerçevesinde farklı temaslar kuracak.
Bakan Yolevski Trump'ın Yemin Törenine Katılıyor
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