



Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum süreci kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiği Trabzon'da konuşma yaptı. Bakan Soylu konuşmasında 1950 yılından sonra Yugoslavya'dan, Makedonya'dan insanların Türkiye'ye geldiğini Türkiye'nin ise hiç bir zaman sırt çevirmediğini söyledi.

Bakan Soylu, Makedonya'dan bahsettiği konuşmasında, "Osmanlı-Rus savaşından sonra bu topraklara Gürcüler, Abazlar, Çerkezler, Tatarlar, Kırımlılar geldi, Bulgaristan'dan Pomaklar geldi. Biz hiç birine sırtımızı dönmedik. Selanik mübadelesinde cumhuriyetimiz ilan edildikten sonra Türkiye'ye geldiler, biz sırtımızı dönmedik. Yetmedi, bu ülkede rahmetli Menderes döneminde 1950-1960'da Yugoslavya'dan Makedonya'dan insanlar geldiler, biz sırtımızı dönmedik. Onlar evladı Fatihandı, bu memleketin yiğitleri, bu memleketin güzel insanlarıydı. Jivkov Bulgaristan'dan kamplardan dindaşlarımız ve soydaşlarımızı neredeyse eziyetlerle Türkiye'ye gönderdi. Kapıyı açamayacağımızı zannettiler. O gün 300 bin insana bu kapıyı açtık. Biz bugün kardeşiz, ne zannediyoruz, biz 15 Temmuz'da sadece kendi cesaretimizle mi kurtulduk zannediyoruz? O insanlar tankların önüne sadece kendi cesaretleriyle mi çıktılar, elbet cesur, elbet kudretli, elbet asil bir milletiz ama bizim bir inancımız daha var, o cesareti onların yüreğine sokan Cenab-ı Allah'tır biz ona inanıyoruz. Neden? Mazluma, mağdura sahip çıktık. Myanmar'a, Filistin'e, Somali'ye dünyada dili, dini ne olursa olsun insanların tamamına, rengine ırkına bakmadan sahip çıktık. Biz büyük bir milletiz. Bu milleti bu coğrafyada ayakta tutmaya çalışmıyorlar, onun için hep engel olacaklar." ifadelerini kullandı.