Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı vesilesiyle Türkiye’de bulunan Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.
Görüşmeye ilişkin Türk Hareket Partisinden şu açıklama yapıldı:
“Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’na katılan Genel Başkan ve Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Dostane havasında geçen görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Makedonya'ya selamlarını iletti.”
Bakan Kahil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
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