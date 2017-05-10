



Üsküp'te düzenlenecek olan Türk Film Haftasına katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Makedonya'ya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, başkentte resmi temaslarda bulundu. Topçu bugün Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Beycan İlyas ve Kültür Bakan Yardımcısı Dragan Nedelkovik ile görüştü.

Bakan İlyas ile Topçu arasında Makedonya Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmede T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve TDP Mlletvekili Yusuf Hasani de yer aldı.



Görüşmede iki ülke arasında ilişkiler masaya yatırılırken, Türkiye'nin Makedonya'ya verdiği destek de gündeme getirildi.

Türkiye'nin Makedonya'ya Desteği Artarak Devam Edecek

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Bakan İlyas, bu ziyaretin çok önemli olduğunu ve Türkiye'ni Makedonya'ya verdiği desteğin de bu zorlu dönemde yeniden gündeme geldiğini vurguladı. Beycan İlyas fırsattan yararlanarak tüm halkın da Berat Kandilini kutladı.

Başdanışman Yalçın Topçu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin Makedonya'ya bugüne kadar desteğinin tam olduğunu bugünden sonra da desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.

Topçu ve Beraberindeki Heyet Kültür Bakan Yardımcısı Nedelkovik ile Görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Devler Bakanı Beycan İlyas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kültür Bakanlığına geçti. Topçu ve beraberindeki heyet Kültür Bakan Yardımcısı Dragan nedelkovik ile bir araya geldi. Görüşmede T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da hazır bulundu.



Gerçekleşen görüşmede Topçu, Makedonya'da son dönemde yaşanan istenmeyen olaylar için üzüntü duyduklarını ifade ederken, Türkiye'nin Makedonya'da verdiği desteğin devam edeceğini da ifade etti.