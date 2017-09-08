



8 Eylül 1991 tarihinde gerçekleşen referandumda oy kullananların yüzde 95’inin ‘evet’ demesiyle Makedonya Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlığını ilan etmesiyle Makedonya’ya ilk destek de Türkiye Cumhuriyeti’nden geldi. Türkiye Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyan ilk ülke oldu. Ayrıca bağımsızlığın ilanıyla birlikte isim sorunuyla başlayan ambargo sürecinde de Türkiye Makedonya’nın en büyük destekçisi oldu.

Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesiyle ülkede yaşayan Türk toplumu da etkisini göstermeye çalıştı. Siyasi, sivil toplum, medya gibi birçok alanda da etkisini göstermeyi başardı.

Makedonya’nın bağımsızlık tarihinin ilk dönemi hariç Türkler Mecliste en az iki-üç milletvekiliyle temsil edildi. Hükümetlerde de en az bir bakanı oldu.

Bağımsız Makedonya tarihindeki Türk milletvekilleri: Kenan Hasip, Adnan Kahil, Gayur Saraç, Hadi Nezir, Zerin Abaz, Enes İbrahim, Erdoğan Saraç, ve Yusuf Hasani.

Bakanlar: Güner İsmail, Adnan kahil, Hadi Nezir, Furkan Çako ve Beycan İlyas.

Makedonya Türkleri kendilerine ait bir milli bayrama sahip oldu. 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı Makedonya’da Türklerin milli bayramı olarak kutlanıyor.

Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bazı belediyelerde Türkçe resmi dil oldu.

Makedonya Türkleri medya alanında da etkili oldu. 2004 yılında kurulan ve halen yayın hayatına devam eden Yeni Balkan Gazetesi ve çok sayıda haber portalıyla medya alanında da etkili oldu.