



Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi bugün Azerbaycan’ın Üsküp Büyükelçisi Faik Bagirov’u makamında kabul etti.

Meclis Başkanı Talat Caferi görüşmede Makedonya’yı birçok alanda destekleyen ve daha 1995 yılında Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyan Azerbaycan’ın Büyükelçisini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Caferi ayrıca görüşmede iki ülke arasındaki ikili iletişimin tüm alanlarda da aynı seviyeye ulaştırma konusunda ilgi gösterdiklerini bu iletişimin iki ülke Meclisleri arasında da gerçekleşmesini görmek istediklerini de vurguladı. Caferi ayrıca Azerbaycan meclisinde Makedonya dostluk gurubunun kurulduğunu hatırlatarak Azerbaycan ile Makedonya arasında var olan enerji, turizm, ticaret işbirliğine de ivme kazandırılması her iki ülkenin menfaatine uygun olacağını kaydetti.



Azerbaycan Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Faik Bagirov ise görüşmede Talat Caferi’yi seçildiği meclis Başkanlık görevinde başarılar diledi. Bagirov ayrıca Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov’un resmi ziyaret daveti içeren mektubu da Caferi’ye sundu.

Bagirov ayrıca Azerbaycan’ın Makedonya’yı anayasal ismiyle tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını ve her zaman Makedonya ile ilişkilerini her alanda güçlendirmek istediğini ifade etti.