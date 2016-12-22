



Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşına kadar geçiş ücretinin 15 TL olacağını, köprü gelirinin gazi ve şehit yakınlarına bağışlanacağını söyledi.

İki yaka arasındaki mesafe 15 dakikaya indi

İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çözüm üretecek tünelin hizmete alınmasıyla İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafe, 15 dakikada geçilebilecek.



Marmaray'ın kardeşi niteliğinde olan metro hattından sonra lastik tekerlekli araçlar için iki katlı inşa edilen tünel projesi için ihale, 12 Haziran 2007'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapıldı. Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak Avrasya Tüneli, boğazı geçen mevcut iki köprüyle bağlantılı olarak planlandı.

"Rusya ile ilişkilerimizin zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iki kıtayı birbirine bağlayan nadide bir ülke olduğunu söyledi.



Erdoğan, "Hamdolsun iki kıtayı birbirine bağlayan böyle nadide bir ülkenin, aynı zamanda bir şehrin mensuplarıyız. (Avrasya Tüneli) Temelini Asya yakasında atmıştık, Rabbime hamd olsun açılışı Avrupa yakasında yapıyoruz. Bu ne mutluluk." dedi.

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Olayın tüm yönleriyle araştırılacağına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimiz ve yargımız, olayı tüm yönleriyle araştıracak ve gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Rusya ile ortak bir soruşturma komisyonu kurarak, şu anda çalışmalara başladık ve heyetimiz çalışıyor.

Suriye başta olmak üzere, Rusya ile giderek genişleyen iş birliği alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda, Sayın Putin ile anlayış birliği içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: TRT Haber