Olası göçmen dalgası nedeniyle Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un önümüzdeki hafta Makedonya’ya gelmesi bekleniyor.
MİA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’la görüşmesi beklenen Tusk’un gündeminde, Makedonya’daki siyasi kriz de olacak.
Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Tusk, son iki yılda üçüncü kez Makedonya’ya gelmiş olacak.
Balkan güzergahıyla geçtiğimiz yıllarda binlerce göçmen, Yunanistan, Makedonya ve Sırbistan üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sığındı.
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