10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıldönümü nedeniyle babasının doğum büyüdüğü Kocacık köyünün de bulunduğu Merkez Jupa belediyesinde anma töreni düzenlendi.
Başta ‘Mustafa Kemal Atatürk’ İlköğretim okulu öğrencileri olmak üzere belediye sınırları içindeki tüm okullarda saat tam 09.05’te saygı duruşu yapıldı. Ardından öğrenciler Atatürk ile ilgili şiir ve yazılar okudu.
Daha sonra ise Merkez Jupa’daki Atatürk heykeline öğrenciler öğretmenler ve Belediye heyeti tarafından çelenk ve çiçek bırakıldı. F.S.
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