



Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Radmila Şekerinska dün Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği’nin yeni atanan Askeri Ataşesi Yarbay Burhan Ürek ile Savunma Bakanlığında görüştü.

Görüşmede Bakan Şekerinska, “Makedonya Cumhuriyeti en çok Makedonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğine değer vermektedir” ifadelerini kullandı. Şekerisnska ayrıca Türkiye’nin Makedonya Cumhuriyeti Ordusuna verdiği donanım ve eğitim desteği konusuna vurgu yaptı. Görüşme sırasında teşekkürlerini de ifade eden Şekerisnka, sosyokültürel alandaki işbirliği ve askeri sanayi konusundaki tecrübe aktarımından da memnuniyet duyduklarını belirtti.



Makedonya Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’den gelen desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Şekerinska, özellikle Savunma Bakanlığı personeli ve ordu mensuplarının Türkiye GATA’da alacakları eğitimin çok büyük önem taşıdığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “T.C. Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Yarbay Burhan Ürek, Türkiye ile Makedonya arasındaki ikili ilişkiler alanında önemli noktaları masaya yatırdı. Ürek, özellikle Türkiye Terörle Mücadele Merkezi’nde alınan eğitim konusuna vurgu yaptı” ifadeleri yer aldı.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Yarbay Burhan Ürek, Savunma Bakanı Bekim Maksuti ile de görüştü. Görüşmede iki ülke arasında var olan iyi ilişkiler konusuna değinildi.

