



Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska dün Arnavutluk’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Arnavut mevkidaşı Mimi Kodeli ile görüştü. Bakan Şekerinska, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da askeri törenle karşılandı.

Makedonya ve Arnavutluk Savunma Bakanları, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, iyi komşuluk ilişkilerinin bölgesel güvenliğe olumlu nabız kazandırdığı konusunda hemfikir olduklarını paylaştı.

Bakan Şekerinska yaptığı açıklamada, “İlk yurtdışı resmi ziyaretimi Arnavutluk’a yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Makedonya hükümetinin bölgesel işbirliğinin kaçınılmaz olduğu konusundaki tavrı da nettir” şeklinde ifadeler kullandı.

Bakan Şekerinska açıklamasında ayrıca mevkidaşı Kodeli ile aşırı tutuculuk ve terör tehditi karşısında ortak hareket etme konularının görüşüldüğünü ifade etti.

Arnavutluk Savunma Bakanı Kodeli açıklamasında, Makedonya’daki yeni hükümetle iki ülkenin karşılaştığı sorunlar karşısında işbirliği içerisinde mücadele etmeye hazır olduklarını belirtti.



Kodeli, “İki ülke arasındaki ilişkiler sizinle birlikte daha ileri seviyeye taşınacağına ve Savunma Bakanlıkları ile Silahlı Kuvvetleri arsındaki işbirliğinin müreffeh bir ilişkiye dayanacağına inancım tamdır” dedi.

Arnavutluk Savunma Bakanı Mimi Kodeli ayrıca Makedonya’da Savunma Bakanlığı alanında yapılan reformları yakından takip ettiklerini ve Makedonya’nın NATO üyeliği yolunda güçlü destekçileri olacaklarını da kaydetti.