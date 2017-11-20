Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov’un daveti üzerine bugün ve yarın olmak üzere Makedonya’ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
İlir Meta ve Gyorge İvanov bugün Vodno’daki Cumhurbaşkanlığı konutunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanları arasında heyetler arası görüşme de yapılacak.
Cumhurbaşkanları İvanov ile Meta’nın görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Meta, Makedonya ziyareti kapsamında Meclis Başkanı Talat Caferi ile de bir araya gelecek.
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