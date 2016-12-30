Dün Tirana’da Makedonya Parlamentosunda yer alacak olan Arnavut liderlerini toplayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmelerde ele alınan konular çıkmaya başladı.



Arnavut Medyasına göre ana konular şöyle: Arnavutça’nın ülke genelinde eşit dil olması, Ohri Çerçeve Anlaşmasına göre hakça temsil, Bütçenin hakça dağılımı - Arnavut belediyelerine daha çok kaynakın sağlanması, topluluklar için yeni bir bakanlığın kurulması ve bu işleri takip etmesi, toplulukların dillerini geliştirecek ve tercümanları hazırlayacak bir devlet ajansının kurulması, Arnavutların İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda hakça temsili.





Bu bildiri Ali Ahmeti, Bilal Kasımi, Ziyadin Sela ve Fadil Zendeli tarafından kabul edilirken, şu anda başkanı olmayan PDŞ partisi tarafından kabul edilmesi beklenmekte.