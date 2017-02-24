“Tvrdokorni” (Derinkökler) olarak kendilerini adlandırılan dernek, bu akşam Üsküp’te protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Arnavut partilerinin taleplerine karşı böyle bir yürüyüş için örgütlenen kalabalık, Az. Kliment Ohridski kilisesi önünde toplandı.

Birkaç yüz kişilik grup, okunan duanın ardından Kadın Savaşçı parkındaki 2001 yılında hayatını kaybeden askerler için dikilen anıta doğru yürüdü.

Burada hayatını kaybeden askerler anıtına çelenk bırakılırken, derneğin basın sözcüsü Goran Ugrinovski açıklama yaptı.



Tiran ve Priştine’de hazırlanan ve Arnavut partilerinin talep ettiği haklar için iki en büyük Makedon partisinin sessiz kaldığını belirten Ugrinovski, “Makedon partileri, bu geçerliliği olmayan belgeye karşın hükümeti kurmak için masaya oturup, pazarlığa başladılar. Kimin hükümeti kuracağı bizi ilgilendirmiyor. İlgilendiğimiz ve cevap beklediğimiz şey: ‘Neden Arnavut platformu yayınlandıktan sonra siz sayın politikacılar susmayı seçtiniz? Mala Reçica’da (BDİ’nin genel merkezi) ne için anlaştınız?” ifadelerini kullandı.



Toplanan protestocular, bir dakikalık saygı duruşunun ardından olaysız bir şekilde dağıldı.