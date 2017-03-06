“Ortak Makedonya İçin” platformunun geçtiğimiz haftadan bu yana düzenlediği protestoların yedincisi bu akşam Üsküp dahil 20 kadar şehirde daha yapıldı.

Üsküp’te başbakanlık binasında toplanan binlerce gösterici, bahçesinde bulunan “Üsküp’ün Kurtarıcıları” heykeline bayraklar astı.

Burada milliyetçi şarkılar söyleyerek meclis binasına kadar yürüyen göstericiler, “Tek dil” taleplerini bir kez daha yineledi.



Arnavut partilerinin ortak platform yayınlayarak Arnavutçanın ülke genelinde resmi dil olmasının yanı sıra bazı diğer taleplerine karşı yapılan protestolarda, Makedon partilerine de birlik çağrısında bulunuluyor. Organizatörlerin, Arnavutçanın resmi dil olmasını sağlayacak meclis oylamasında “hayır” oyu kullanması, partilerin seçim programlarında yer almayan hiçbir talebi/platformu kabul etmemesi ve tüm partilerin ortak bir platform hazırlaması gibi talepleri de kabul edilinceye kadar protestolara devam edeceklerini kaydediyor.