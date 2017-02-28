Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, 54 evet ve 8 hayır oyuyla Makedonya hakkındaki ilerleme raporu taslağını kabul etti.

MİA’nın haberine göre komite üyeleri 28 tasarı hakkında uzlaşmaya varırken, Makedonya’nın yeni hükümetini kurması ve bunun “şeffaf bir geçiş” olması beklentileri yer aldı.

Avrupa Parlamentosu sekizinci kez Makedonya için “müzakerelere başlanabilir” tavsiyesi verirken, bunu ikinci kez Prjino anlaşması ve acil reform paketinin tamamıyla uygulanmasına şartlandırdı.

İlerleme raporu taslağında yargı, kamu, iyi komşuluk ilişkileri, basın özgürlüğü ve gençlere istihdam alanında reform beklentileri dile getirilirken, yeni hükümetten kurumlarda şeffaf ve sorumlu bir yapı oluşturması beklenirken, hakça temsil ilkesine dayanarak tüm toplumlara iş imkanı sağlanması tavsiyesinde bulundu.

Özel Yetkili Savcılığa kayıtsız şartsız destek verilmesi de istenirken, işini doğru yapabilmesi için zaman ve imkan tanınması gerektiği kaydedildi.

Avrupa Parlamentosunun 14 Mart’taki oturumunda Makedonya ilerleme raporunu kabul etmesi bekleniyor.