Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinin (AFET) dün Brüksel’de, “Batı Balkanlardaki son gelişmeler ve artan gerilim hakkında fikir alışverişi” adlı toplantıda, seçimlerden sonra Makedonya’da yaşananları da değerlendirdi.

MİA’nın haberine göre, toplantıda Makedonya ve diğer Balkan ülkelerindeki gerilimin azalması beklentisi ortaya çıkarken, Avrupa Birliğinin bölgede huzurun sağlanması için daha aktif bir rol alması gerekliliğine vurgu yapıldı.

Balkanlarda yaşananların AB’yi etkilediğini kaydeden AFET’in yeni başkanı David McAllister, Sırbistan ile Kosova arasında Mitroviça’daki trenle ilgili tartışma, Makedonya’da seçim sonrası artan gerilim, Bosna Hersek’teki etnik kutuplaşma, Karadağ’da seçim günü yapılan darbe girişimi ve Rus manipülasyonunun yanı sıra sosyo ekonomik problemler ve basın özgürlüğünün eksikliği de örnek gösterildi.