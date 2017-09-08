



Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski 8 Eylül Makedonya’nın bağımsızlık günü nedeniyle Ankara’da davet verdi.

Davete Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Yurt Dışı ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sait Yusuf ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Sheraton Otelinde gerçekleşen bağımsızlık günü resepsiyonunda ayrıca Makedonya ile ilgili sergi açıldı.