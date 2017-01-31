



Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski'yi makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İvanov'un kendi hakları, vazifesi ve yetki alanları doğrultusunda hareket edeceğini ifade ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı İvanov, mevcut siyasi gelişmeler konusunda Makedonya'ya anayasasına uygun ve devletin çıkarları doğrultusunda adım atacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı İvanov, dün hükümeti kurma görevinin kime verileceği konusunda yetkili kurumlar ve siyasi partilerle istişare toplantıları yapacağını duyurmuştu.