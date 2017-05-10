Bugün toplanan Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığı ve Dünya Makedon Kongresinin başvuruları üzerine yerel yönetim kanunu ve seçim kanunundaki bazı maddelerin anayasaya uygun olup olmadığını görüştü.

Hukuksal boyutun değerlendirildiği toplantıda, konu hakkında karar verilmesi halinde Anayasa Mahkemesinin yetkilerini aşacağı gerekçesiyle işlem başlatılmaması kararı alındı. Konu hakkında yetkinin yasama organı olan Mecliste görüşülmesi tavsiye edildi.

Bununla birlikte Belediye Başkanları ve konsey üyelerinin görev sürelerinin 15 Mayıs’ta sona ermesi bekleniyor. Belediyelere bağlı kurumların çalışmalarını nasıl sürdüreceği ve imza yetkisinin kimde olacağı ise netlik kazanmadı.

Başvuruların kabul edilmesi halinde Belediye Başkanları ve konsey üyelerinin görev süreleri yerel seçimlere kadar devam edecekti.