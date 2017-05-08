Yerel Yönetim Bakanlığı ve Dünya Makedon Kongresinin talepleri doğrultusunda Anayasa Mahkemesi Çarşamba günü toplanıp, Belediye Başkanı ve Konsey üyelerinin görev sürelerinin devam edip etmeyeceğini açıklayacak.

Hali hazırda görev süreleri 15 Mayıs’a kadar uzatılan Belediye Başkanı ve Konsey üyelerinin, bir süre daha görevlerini sürdürmesine yönelik bir karar çıkması bekleniyor.

Yasaya göre Mayıs’ın ilk yarısında yapılması gereken yerel seçimler, siyasi kriz nedeniyle seçimler için kararname imzalayacak Meclis Başkanı seçilemediği için yapılamıyordu. Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda en kısa sürede Meclis Başkanı Talat Caferi’nin yerel seçim kararnamesini imzalaması bekleniyor.

VMRO-DPMNE yerel seçimlerin erken parlamento seçimleriyle birlikte yapılmasını talep ederken, SDSM’den yerel seçimlerine ne zaman yapılabileceğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Yerel Yönetim Birimleri Birliği (ZELS), belediyeler bünyesindeki okul, kültür kurumları, kamu kurumları ve itfaiyenin çalışabilmesi için yerel seçimlerin en kısa sürede yapılmasını talep etti.

Seçim yasasına göre yerel seçimler ilan edildikten en az 45 en çok 60 gün içerisinde yapılabiliyor. Partilerin bu konuda anlaşması gerektiği de göz önüne alındığında yerel seçimlerin en erken Ağustos-Eylül aylarında yapılabileceği düşünülüyor.