Avrupa Konseyi parlamenter Meclisi (AKPM), 24-27 Ocak tarihleri arasında kış oturumunu düzenliyor. Bu oturumda AKPM üyeleri, Makedonya'da gerçekleşen ve kendi heyeti tarafından gözetlenen 11 Aralık seçimleri raporunu değerlendirecek.

Bunun dışında AKPM'de Avrupa'da gazetecilere saldırılar ve özgür gazetecilik masaya yatırılacak. Ayrıca nefret söylemlerine dur demek amacıyla online medya ve gazeteciliğin de gözden geçirileceği öğrenildi.