Bunun dışında AKPM'de Avrupa'da gazetecilere saldırılar ve özgür gazetecilik masaya yatırılacak. Ayrıca nefret söylemlerine dur demek amacıyla online medya ve gazeteciliğin de gözden geçirileceği öğrenildi.
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